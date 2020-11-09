Книга тулячки Веры Ард попала в шорт-лист Национальной литературной премии
Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая пройдёт 3 декабря в Москве.
Роскультцентр подвел итоги отборочного этапа Национальной литературной премии для молодых авторов. В шорт-лист вошло более 40 произведений, отобранных экспертным советом.
Лауреаты премии будут объявлены 3 декабря, на церемонии награждения в Москве. Среди номинантов – тулячка Вера Ард. Её книга под названием «Что я знаю о тебе?» попала в шорт-лист премии в номинации «Детектив».
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