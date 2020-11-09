Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача

Об этом заявил Александр Былков, руководитель регионального Росздравнадзора.

В Тульской области увеличилось поступление противовирусных препаратов. Как рассказал на заседании оперштаба руководитель регионального Росздравнадзора Александр Былков, на сегодняшний день они присутствуют практически во всех крупных сетевых аптеках.

- Поступление антибиотиков увеличилось, но носит не столь интенсивный характер. Также представители фармацевтических организаций отмечают большое количество обращений покупателей за препаратами без назначения врача. Аптекам выдано предостережение о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача.

Совместная проверка с прокуратурой показала, что минимальный ассортимент в аптеках Тульской области присутствует. Но наблюдается незначительный дефицит некоторых антибиотиков.

Губернатор Алексей Дюмин поручил держать вопрос с лекарствами на контроле.