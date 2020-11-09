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Алексей Дюмин объяснил причину отмены дистанционного обучения в Тульской области

Алексей Дюмин объяснил причину отмены дистанционного обучения в Тульской области

На заседании в региональном правительстве обсудили обстановку по коронавирусу в регионе.

Глава Тульской области Алексей Дюмин заявил, что переводить учащихся на на дистант нецелесообразно:

– Мы заслушали оперативную обстановку по коронавирусу и приняли решение дифференцированно подходить к организации образовательного процесса в наших школах, колледжах и вузах. Молодежь, которая вовлечена в очный учебный процесс, менее подвержена заражению. Это мнение научного сообщества. Об этом говорят ученые и медики, которые в этом компетентны.

По словам главы региона, дистанционное обучение – это огромный провал в знаниях, даже несмотря на цифровизацию, особенно для выпускников. «Ситуацию надо контролировать очень жестко и принимать очень взвешенное решение», – подчеркнул Дюмин. 

Губернатор поблагодарил студентов – медиков и педагогов, которые начали работу в больницах и образовательных учреждениях региона, чтобы разгрузить возрастной состав врачей и преподавателей. 

 

Напомним, ранее было принято решение о переводе на дистант старших школьников Тульской области сразу после удлиненных каникул. Но через неделю решение изменили: с 9 ноября дети вышли учиться очно. В случае увеличения числа заболевших в каждом отдельном учреждении по согласованию с Управлением Роспотребнадзора будет приниматься решение о переводе классов на дистанционное обучение.

 

Сюжет: Коронавирус
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