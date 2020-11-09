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Дополнительный ковидный госпиталь в «Слободке»: губернатор Тульской области поручил ускорить строительные работы

Дополнительный ковидный госпиталь в «Слободке»: губернатор Тульской области поручил ускорить строительные работы

Госпиталь будет рассчитан на 180 мест.

На заседании оперштаба по коронавирусу помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай рассказал о размещении больных коронавирусом в военном санатории Минобороны РФ «Слободка». Госпиталь будет рассчитан на 180 мест.

– Все подготовительные работы в субботу и воскресенье провели, сегодня начали строительно-монтажные работы, — сказал Сергей Лигай. — Попробуем уложиться в 10 дней.

– А кто проводит работы? — спросил губернатор. — Мы или военные?

– Мы. Техническое задание мы получили.

По словам губернатора, в санатории есть «определенные нюансы, о которых мы узнали только что и которые должны были устранить еще десять лет назад». Губернатор дал поручение ускорить работы и «передать привет главному врачу», особенно с учетом того, что санаторий регион берет «не просто так, а с привлечением финансов согласно договору».

 

Сюжет: Коронавирус
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