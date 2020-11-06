Туляк получил звание «Заслуженный эколог РФ»

5 ноября Указом Президента РФ начальник отдела экологии и санитарии Тулачермета Игорь Челихов получил звание «Заслуженный эколог РФ».

Игорь Александрович родился в Туле в 1960 году. Окончил Тульский политехнический институт. Свою трудовую деятельность в публичном акционерном обществе «Тулачермет» начал в 1992 году. За время работы зарекомендовал себя как грамотный специалист, умеющий применять профессиональные знания на практике.

Отдел экологии и санитарии под руководством Игоря Челикова занимается совершенствованием системы защиты экологии. Специалистами данного подразделения освоено 73 методики количественного химического анализа вещества в промышленных выбросах, в воздухе санитарно-защитной зоны, в природных и сточных водах.

Как сообщили в пресс-службе «Тулачермета», Игорь Александрович активно участвует в разработке и реализации планов по охране окружающей среды, разработке и внедрению мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду.