Туляк получил звание «Заслуженный эколог РФ»
Соответствующий Указ подписал Владимир Путин.
5 ноября Указом Президента РФ начальник отдела экологии и санитарии Тулачермета Игорь Челихов получил звание «Заслуженный эколог РФ».
Игорь Александрович родился в Туле в 1960 году. Окончил Тульский политехнический институт. Свою трудовую деятельность в публичном акционерном обществе «Тулачермет» начал в 1992 году. За время работы зарекомендовал себя как грамотный специалист, умеющий применять профессиональные знания на практике.
Отдел экологии и санитарии под руководством Игоря Челикова занимается совершенствованием системы защиты экологии. Специалистами данного подразделения освоено 73 методики количественного химического анализа вещества в промышленных выбросах, в воздухе санитарно-защитной зоны, в природных и сточных водах.
Как сообщили в пресс-службе «Тулачермета», Игорь Александрович активно участвует в разработке и реализации планов по охране окружающей среды, разработке и внедрению мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду.
В результате реализации мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, выброс загрязняющих веществ в атмосферу за последние пять лет сократился более чем на тысячу тонн в год.
Внедрение системы малоотходных технологий позволило сократить образование отходов производства более чем на 460 тыс. тонн в год. Во вторичную переработку, для производства товарной продукции, вовлекается более 99% образующихся отходов.
Выполнение на предприятии программы по рациональному использованию водных ресурсов позволило за последние пять лет сократить забор свежей речной воды более чем на 2,5 млн куб. в год. На предприятии внедрена замкнутая система оборота воды, благодаря чему удалось сократить забор воды и полностью прекратить сбросы.
Общая сумма затрат на реализацию планов мероприятий по охране окружающей среды на предприятии превышает 250 млн рублей в год.
В 2019 году основным направлением в работе Игоря Челикова являются строительство новых и ремонты существующих аспирационных установок в агломерационном и доменном цехах. В результате эффективность очистки выбросов от пыли составляет не менее 99,5%. Это позволило сократить выброс пыли в 2019 году на 132 тонны.
В течение 2019 года на предприятии реализовано двадцать одно мероприятие, направленное на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
Другие статьи по темам
Место