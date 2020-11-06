В Ясногорском районе при пожаре погибла женщина

Фото МЧС.

Пожар произошел 6 ноября около 9 часов утра в Сухотино Ясногорского района.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, сигнал о пожаре поступил в Единую службу спасения 6 ноября в 8.58. Горел одноквартирный жилой дом в деревне Сухотино.

На место происшествия выслали пять пожарных расчетов. Пожар ликвидирован в 10.40. Как сообщили спасатели, при пожаре погибла женщина 1959 года рождения.

Дом сгорел. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 5 единиц техники.