Фото МЧС.
В Ясногорском районе при пожаре погибла женщина
Пожар произошел 6 ноября около 9 часов утра в Сухотино Ясногорского района.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, сигнал о пожаре поступил в Единую службу спасения 6 ноября в 8.58. Горел одноквартирный жилой дом в деревне Сухотино.
На место происшествия выслали пять пожарных расчетов. Пожар ликвидирован в 10.40. Как сообщили спасатели, при пожаре погибла женщина 1959 года рождения.
Дом сгорел. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 5 единиц техники.
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