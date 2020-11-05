Туляков с артериальной гипертензией будет обзванивать робот

Минздрав Тульской области при поддержке одного из крупнейших банков страны приступил к реализации пилотного проекта по телемедицинскому мониторингу жителей с артериальной гипертензией в возрасте старше 65 лет.

Голосовой робот дважды в неделю будет обзванивать группу пациентов численностью около 5000 человек, уточнять состояние их здоровья и артериальное давление.

Результаты обзвона будет анализировать лечащий врач. При отклонении от нормы он свяжется с пациентом для коррекции лечения. Первыми участниками проекта станут жители районов области с наиболее высокой смертностью от болезней системы кровообращения.