Туляков с артериальной гипертензией будет обзванивать робот
Результаты обзвона будут передаваться медикам для коррекции плана лечения.
Минздрав Тульской области при поддержке одного из крупнейших банков страны приступил к реализации пилотного проекта по телемедицинскому мониторингу жителей с артериальной гипертензией в возрасте старше 65 лет.
Голосовой робот дважды в неделю будет обзванивать группу пациентов численностью около 5000 человек, уточнять состояние их здоровья и артериальное давление.
Результаты обзвона будет анализировать лечащий врач. При отклонении от нормы он свяжется с пациентом для коррекции лечения. Первыми участниками проекта станут жители районов области с наиболее высокой смертностью от болезней системы кровообращения.
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