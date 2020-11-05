новости
новости
Регистрация
Туляков с артериальной гипертензией будет обзванивать робот

Туляков с артериальной гипертензией будет обзванивать робот

Результаты обзвона будут передаваться медикам для коррекции плана лечения.

Минздрав Тульской области при поддержке одного из крупнейших банков страны приступил к реализации пилотного проекта по телемедицинскому мониторингу жителей с артериальной гипертензией в возрасте старше 65 лет.

Голосовой робот дважды в неделю будет обзванивать группу пациентов численностью около 5000 человек, уточнять состояние их здоровья и артериальное давление.

Результаты обзвона будет анализировать лечащий врач. При отклонении от нормы он свяжется с пациентом для коррекции лечения. Первыми участниками проекта станут жители районов области с наиболее высокой смертностью от болезней системы кровообращения.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:17 0
Другие статьи по темам
Событие
минздрав Тульской областителемедицинаобзвон пациентовпилотный проект
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Авария с такси и автобусом в Туле: погиб один человек
Авария с такси и автобусом в Туле: погиб один человек
Елена Казмерчук сменила тульское министерство на федеральное
Елена Казмерчук сменила тульское министерство на федеральное
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.