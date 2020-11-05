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Авария с такси и автобусом в Туле: погиб один человек

Авария с такси и автобусом в Туле: погиб один человек

На ул. Пржевальского столкнулись Hyundai Solaris и «Волжанин».

В 18.10 на ул. Пржевальского в Туле, в районе дома № 10 произошло ДТП с участием такси Hyundai Solaris и пассажирского автобуса «Волжанин».

Автобус следовал в гараж, пассажиров в салоне не было. В легковушке находились водитель и пассажир. По словам очевидцев, таксист выехал на встречную полосу и буквально влетел под автобус, после чего машину развернуло.

Для извлечения водителя и пассажира из салона иномарки спасателям пришлось разрезать кузов гидравлическим инструментом. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 44-летний таксист от полученных травм скончался в больнице, его 36-летний пассажир госпитализирован.

На момент публикации на месте происшествия проезжая часть перекрыта, однако затруднения движения нет. Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 1
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 2
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 3
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 4
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 5
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 6
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 7
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 8
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 9
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 10
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 11
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 12
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 13
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 14
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 15
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 16
Авария на ул. Пржевальского в Туле, Фото: 17
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Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 20:22 +5
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