Авария с такси и автобусом в Туле: погиб один человек

В 18.10 на ул. Пржевальского в Туле, в районе дома № 10 произошло ДТП с участием такси Hyundai Solaris и пассажирского автобуса «Волжанин».

Автобус следовал в гараж, пассажиров в салоне не было. В легковушке находились водитель и пассажир. По словам очевидцев, таксист выехал на встречную полосу и буквально влетел под автобус, после чего машину развернуло.

Для извлечения водителя и пассажира из салона иномарки спасателям пришлось разрезать кузов гидравлическим инструментом. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 44-летний таксист от полученных травм скончался в больнице, его 36-летний пассажир госпитализирован.

На момент публикации на месте происшествия проезжая часть перекрыта, однако затруднения движения нет. Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.