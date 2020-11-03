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В День народного единства тульская телебашня окрасится в цвета российского триколора

В День народного единства тульская телебашня окрасится в цвета российского триколора

Праздничная иллюминация также появится в ряде городов России.

На телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети 4 ноября включат праздничную подсветку. Об этом пишет «ТАСС». На медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться российский триколор и надпись «День народного единства».

Сообщается, что праздничная иллюминация также украсит телебашни в Туле, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Грозном, Ростове, Саранске, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Кызыле, Воронеже, Рязани, Пензе, Нальчике, Ставрополе и Казани.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:48 +1
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