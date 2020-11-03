В День народного единства тульская телебашня окрасится в цвета российского триколора

На телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети 4 ноября включат праздничную подсветку. Об этом пишет «ТАСС». На медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться российский триколор и надпись «День народного единства».

Сообщается, что праздничная иллюминация также украсит телебашни в Туле, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Грозном, Ростове, Саранске, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Кызыле, Воронеже, Рязани, Пензе, Нальчике, Ставрополе и Казани.