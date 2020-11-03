На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку
Автоавария произошла неподалеку от поворота на ул. Пузакова.
Днем 3 ноября напротив дома № 80 по ул. Октябрьской в Туле столкнулись Renault Logan, Opel и BMW X5. При этом первый автомобиль находится на встречной для него полосе.
Из-за автоаварии образовалась внушительная пробка в направлении центра города. На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников Госавтоинспекции. Информация о пострадавших пока не поступала.
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