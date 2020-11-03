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На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку

На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку

Автоавария произошла неподалеку от поворота на ул. Пузакова.

Днем 3 ноября напротив дома № 80 по ул. Октябрьской в Туле столкнулись Renault Logan, Opel и BMW X5. При этом первый автомобиль находится на встречной для него полосе.
 
Из-за автоаварии образовалась внушительная пробка в направлении центра города. На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников Госавтоинспекции. Информация о пострадавших пока не поступала.
 
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На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку, Фото: 1
На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку, Фото: 2
На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку, Фото: 3
На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку, Фото: 4
На ул. Октябрьской пробка из-за ДТП с выездом на встречку, Фото: 5
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:59 +4
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