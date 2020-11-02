В Тульской области продолжат модернизацию систем водоснабжения

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Коммунальные аварии в Туле и область до недавнего времени были традицией. Недоброй. Периодически в одном из округов Тулы, то в районных центрах случались порывы на водоводах, жители сидели без воды.

– Качество водоснабжения – одна из самых острых, застарелых проблем региона. Инженерная инфраструктура, созданная в советские годы, уже выработала свой ресурс. Сегодня мы серьезно вкладываемся в модернизацию тепло- и водоснабжения. С этого года мы реализуем трехлетнюю региональную программу «Чистая вода». А также вошли в федеральную программу – регион получит почти 1 млрд 200 млн рублей, – говорил в декабре 2019 года в своем Послании депутатам и общественности губернатор Алексей Дюмин. – Наша задача – в итоге обеспечить всех жителей области коммунальными услугами надлежащего качества.

2 ноября на оперативном совещании обсуждали ход работы над модернизацией систем водоснабжения. По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, в регион привлекаются все возможные источники для финансирования работ и выполнения поставленных задач.

– Основные работы выполняются по федеральному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология», региональной программе «Чистая вода Тульской области» и по программе «Народный бюджет». С 2019 года на эти проекты направлено почти 640 млн руб. из бюджетов всех уровней. А до 2024 года из федерального, областного, муниципального бюджетов планируется направить почти 2 млрд рублей.

По словам министра, в результате реализации федеральной программы «Чистая вода» к 2024 году дополнительно более 71 тысячи жителей Тульской области должны быть обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарным нормам. Общая доля жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой, составит более 93%.

По этой программе в поселке Грицовский Веневского района в 2019-2020 годах проводится полная модернизация системы водоснабжения. За 2 года тут заменено более 7 км сетей, начата работа по строительству станции очистки воды. Общая стоимость работ более 137 млн рублей. А улучшение в работе водопровода почувствуют более 6 тысяч жителей поселка.

В Кимовске, где проживает более 25 тысяч человек, в этом году началось строительство артезианских скважин и системы очистки. На это были привлечены деньги по федеральной программе. Общая стоимость работ составит более 61 млн рублей. Завершить работы планируется в 2021 году. А в 2019-2020 гг в Кимовске были заменены магистральные сети по областной программе «Чистая вода» – на 20 млн рублей обновили 3 км трубопровода.

В тульском селе Алешня в 2021 году по федеральной программе планируется ввести в эксплуатацию водозаборный узел со станцией обезжелезивания. Общая стоимость объекта более 94 млн рублей. Воду хорошего качества будут получить 2000 жителей села.

За два года по региональной программе «Чистая вода Тульской области» реализовано 118 мероприятий на общую сумм почти 400 млн рублей в 64 населенных пунктах 19 муниципальных образований. Это позволило обеспечить бесперебойность водоснабжения для 218 тысяч человек.

В этом году выполнялись работы на 40 объектах в 20 населенных пунктах 14 муниципальных образований. Это повысит надежность водоснабжения для 139 тысяч человек.

С 2019 года проводятся работы по снижению аварийности в Болохово, где живут 9,5 тысяч граждан. Выполнены ремонт насосной станции и артезианской скважины. Завершить работы планируется в 2021 году. Общий объем вложений составит 10 млн рублей.

По словам Олега Дючкова, министерство ЖКХ совместно с муниципалитетами ведут работу по передаче от недобросовестных собственников в собственность муниципалитетов объектов водоснабжения. В 2020 году передано 53 таких объектов. В том числе 280 км сетей в городе Донской и Велегоже Заокского района. Это позволило начать на этих коммуникациях капитальные ремонтные работы: за 14 млн рублей в Донском заменили 3,5 км магистрального водовода. Ожидается, что аварийность снизится на 40%. В 2021 году в Донском запланирован ремонт двух насосных станций и 4 км магистральных участков на 28 млн рублей.

Губернатор отметил, что все объекты необходимо делать комплексно. Министр обещал при планировании работ учесть замечание главы региона. И привел положительный пример комплексной модернизации – в селе Покровское Богородицкого района, где завершен монтаж станции очистки воды, ремонт водонапорной башни и завершается ремонт сетей. В результате 800 жителей Покровского получат качественную воду.

В Узловском районе, по словам Олега Дючкова, отремонтировано 6 км сетей в селе Рютовичи, бесперебойное водоснабжение теперь есть у 500 жителей села.

В Суворовском районе на 14 млн рублей заменили более 3 км ветхих сетей. А в Суворове отремонтирована насосная станция водозабора Руда – для 4,5 тысяч суворовцев решена проблема перебоев с водой.

В Новомосковске ведутся работы по улучшению водоснабжения в 3 населенных пунктах. В поселке Малиновский заменен участок трассы в 2 км, водоснабжение жителей осуществляется по новой схеме. Аналогичные работы идут в деревне Халтобино и Савино. Срок завершения работ – декабрь этого года.

В 2021 году запланированы работы в 9 населенных пунктах на 110 млн рублей.

Продолжаются работы по замене аварийных участков магистральных водоводов в Туле. Привлечены существенные денежные средства на замену наиболее аварийных участков железобетонного водовода Медвенско-Осетровского водозабора общей протяженностью почти 10 км.

По «Народному бюджету» ведется замена водонапорных башен, ремонтируют сети. За два последних года работы проведены на более 70 объектах в 62 населенных пунктах области.

В 2021 году из бюджета области запланировано направить порядка 36 млн рублей на ремонт и замену водопроводных сетей и водонапорных башен в 39 населенных пунктах.

– Аварийность на сетях водоснабжения в Тульской области снизилась более чем на 28%, – подчеркнул министр ЖКХ.

Первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Тимонин сообщил, что в Туле ведутся работы по строительству 4 станций обезжелезивания.

В 2021 году более 11 тысяч жителей поселков Плеханово и Ленинский-1 будут получать качественную воду. А к концу 2021 она будет подана к жилым домам более 15 тысяч человек в Обидимо и Алешне. Также ведется проектирование системы водоподготовки в поселке Ленинский.

По словам Юрия Тимонина, общая протяженность переложенных водоводов составляет почти 19 км. Для обеспечения бесперебойным водоснабжением жителей южной части города строит насосную станцию на ул. Рязанская. Срок ввода в эксплуатацию – конец 2020 года.

Алексей Дюмин отметил, что важно не сбавлять набранные темпы работ по замене магистральных водоводов. Первые результаты жители уже ощутили. В этом году пока не было ни одной крупной остановки Осетрово-Медвенского водозабора. Также необходимо обратить внимание на водоснабжение населенных пунктов Большой Тулы, где есть проблемы с качеством воды. При этом глава региона поручил проводить благоустройство на территориях после проведения работ.

После докладов Алексей Дюмин уточнил у глав администраций муниципалитетов, в какой стадии решение вопросов по обращениям граждан.

Например, жители Донского жаловались на перебои с водой. По словам главы администрации Донского Людмилы Карюкиной, частые отключения водоснабжения в этом году связаны с технологической необходимостью переключения вновь проложенных 7 участков водоводов на двух насосных станциях и в микрорайоне Центральный. При производстве работ была дополнительно установлена запорная арматура. Это позволяет отключать резервуары чистой воды на насосных станциях поочередно без остановки водоснабжения.

На вопрос о водоснабжении деревни Прудки глава Одоевского района Валерий Крупнин ответил, что вновь проложенные сети передают в ведение ресурсоснабжающей организации. Уже сейчас жители деревни могут заключить договоры водоснабжения и пользоваться водой.

– Мы будем продолжать модернизацию систем водоснабжения на постоянной основе, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор обратил внимание всех глав администраций на необходимость своевременно и всеми доступными способами информировать жителей о проведении работах, связанных с отключением водоснабжения и других коммунальных ресурсов. А также на этапе планирования бюджета закладывать средства на решение накопившихся проблем водоснабжения, а не рассчитывать исключительно на региональную или федеральную программу. Особенно в небольших сельских населенных пунктах. Для решения вопросов с водой зачастую не требуются большие суммы, но даже они порой неподъемны для местных бюджетов. И в таких вопросах помощь должна приходить именно от районных администраций.