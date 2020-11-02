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Расстрел собак под Киреевском может стоить депутату Тульской гордумы партбилета

Расстрел собак под Киреевском может стоить депутату Тульской гордумы партбилета

Региональное отделение «Единой России» прокомментировало инцидент с возможным участием народного избранника.

Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Тульской области, глава партийной фракции в областной Думе Николай Воробьев прокомментировал инцидент, произошедший в населенном пункте Грецово Киреевского района. Напомним, в субботу, 31 октября, группа мужчин расстреляла из охотничьих ружей трёх собак. Сообщается, что среди них был депутат Тульской городской Думы Дмитрий Ф.

– Расстрел животных – бесчеловечный, не укладывающийся в голове факт, который я не могу назвать иначе как преступлением, – отметил Николай Воробьёв. – Возмущен, как и каждый житель области. От имени регионального отделения партии мы обратились к руководству правоохранительных органов с просьбой провести следствие и установить виновных, а также проверить факт причастности к этому вопиющему преступлению членов партии, депутатов городской Думы. Если информация подтвердится, по линии партии будем принимать самые суровые меры: мы не потерпим в наших рядах нелюдей, способных на такие поступки.

 

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