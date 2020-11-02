Самые зараженные COVID-19 города Тульской области: карта на 2 ноября
Публикуем актуальные данные.
За прошлую неделю в Тульской области зарегистрировано 808 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов, кроме Арсеньевского и Тепло-Огаревского.
Статистика за все время в регионе такова:
Самые зараженные коронавирусом города в регионе за весь период — по-прежнему Тула (4590 случаев), Новомосковск (793), Ефремов (623) и Алексин (605).
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 18:10, 19 866 1
сегодня, в 16:58, 53 1794 1
сегодня, в 16:17, 80 2589 1
сегодня, в 15:58, 59 1178 4
Другие статьи по темам
Место