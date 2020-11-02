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Самые зараженные COVID-19 города Тульской области: карта на 2 ноября

Самые зараженные COVID-19 города Тульской области: карта на 2 ноября

Публикуем актуальные данные.

За прошлую неделю в Тульской области зарегистрировано 808 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов, кроме Арсеньевского и Тепло-Огаревского.

Статистика за все время в регионе такова:

Самые зараженные коронавирусом города в регионе за весь период — по-прежнему Тула (4590 случаев), Новомосковск (793), Ефремов (623) и Алексин (605).

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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