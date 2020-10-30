В банках Тульской области за три месяца нашли 135 фальшивок

В третьем квартале текущего года в банковских отделениях региона выявлено 135 поддельных купюр. Пресс-служба отделения Банка России по Тульской области уточняет, что по сравнению с прошлым годом число фальшивок уменьшилось на 53 единицы.

Как и раньше, чаще других выявляются поддельные пятитысячные купюры. В июле-сентябре изъято 104 такие подделки. Также банковские сотрудники обнаружили 22 тысячерублевые банкноты, 7 подделок номиналом 2000 рублей, по одной двухсотрублевой и сторублевой купюре.

«Если вы обнаружили подозрительную банкноту, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Отнесите ее в любой коммерческий банк. Экспертиза бесплатна, и чаще всего специалисты банка проводят ее сразу при вас. Иногда и у банковских сотрудников возникают сомнения. Тогда они отправляют вашу банкноту на проверку в Банк России. Если деньги окажутся настоящими, банк вернёт их вам. Если нет – купюру передадут в полицию и её стоимость вам не возместят», – отмечает заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.