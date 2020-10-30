Тульские приставы подвели промежуточные итоги работы за 2020 год

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.

В преддверии праздника промежуточные цифры по основным показателям работы озвучил врио главного судебного пристава Тульской области Эдуард Кононов.

В этом году тульским Управлением ФССП России окончено более 195 тысяч исполнительных производств, общая сумма взыскания составила 3,2 млрд рублей. Тульские приставы пополнили бюджет почти на 2 млрд рублей.

Взыскано более 46 млн рублей алиментов, в отношении 481 нерадивого родителя составлены административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждено 271 уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Одно из главных направлений работы ведомства – взыскание задолженности по зарплате. С начала года сотрудники различных предприятий при содействии приставов получили более 28 млн рублей.

На особом контроле в Управлении находятся исполнительные производства о предоставлении жилья сиротам – в текущем году квартиры получили 18 человек. Деньги на их покупку были выделены как из регионального, так и из федерального бюджета.