новости
новости
Регистрация
Тульские приставы подвели промежуточные итоги работы за 2020 год
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Тульские приставы подвели промежуточные итоги работы за 2020 год

Сотрудники УФССП России отмечают профессиональный праздник и 155-ю годовщину создания ведомства.

В преддверии праздника промежуточные цифры по основным показателям работы озвучил врио главного судебного пристава Тульской области Эдуард Кононов.

В этом году тульским Управлением ФССП России окончено более 195 тысяч исполнительных производств, общая сумма взыскания составила 3,2 млрд рублей. Тульские приставы пополнили бюджет почти на 2 млрд рублей.

Взыскано более 46 млн рублей алиментов, в отношении 481 нерадивого родителя составлены административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждено 271 уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Одно из главных направлений работы ведомства – взыскание задолженности по зарплате. С начала года сотрудники различных предприятий при содействии приставов получили более 28 млн рублей.

На особом контроле в Управлении находятся исполнительные производства о  предоставлении жилья сиротам – в текущем году квартиры получили 18 человек. Деньги на их покупку были выделены как из регионального, так и из федерального бюджета.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:11 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областиподведение итогов работысудебные приставыисполнительные производства
Люди
Эдуард Кононов
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В банках Тульской области за три месяца нашли 135 фальшивок
В банках Тульской области за три месяца нашли 135 фальшивок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.