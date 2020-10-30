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«Я вас всех расстреляю!»: в Туле осудили хулигана, угрожавшего женщинам и детям

«Я вас всех расстреляю!»: в Туле осудили хулигана, угрожавшего женщинам и детям

Напился, схватил электропневматический автомат и пошел на детскую площадку.

В Ленинском районе местный житель признан виновным в хулиганстве, сообщает Управление Судебного департамента Тульской области.
 
Судом установлено, что обвиняемый, будучи пьяным, схватил электропневматический автомат, который хранился у него дома, после чего пошел на детскую площадку в Плеханово.
 
Обвиняемый, без всяких причин, обматерил присутствующих там женщин и детей, после чего заявил: «Сейчас я вас всех расстреляю!».
 
Испуганные люди были вынуждены спасаться бегством, попутно сообщая о случившемся стражам порядка.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 450 часов.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:18 +2
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