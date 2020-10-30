Депутат Госдумы предложил начислять пенсию «по разрядам»

Предложение было его личным мнением. Парламент не обсуждал это, и вопрос необходимости смены принципа начисления пенсии не прорабатывался.

Начислять пенсии «по разрядам» предложил депутат Госдумы Сергей Калашников. По его задумке, разрядов должно быть 10, где 1 – минимальная выплата по старости. Также он выступил за возобновление отчислений работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

Народный избранник считает, что придуманная им «разрядная» система начисления пенсии позволит точнее заранее понять размер выплат.

— Нужно четко агрегировать показатели начисления пенсии. Не заменять их, а просто сделать обозримыми, не больше 5-6 штук, и четко ввести градацию этих показателей, которые позволят человека отнести к определенному баллу (разряду), — объяснил парламентарий «Вечерней Москве».

По его мнению, такая система значительно упростит работу ПФР, резко сократит административный персонал пенсионной системы и повысит доверие со стороны граждан. Только важно подобрать четкие и понятные критерии.

— Действительно, его несколько рангов — это реакция на такое большое количество непонятного и усредненного в связи с пенсионными баллами, – считает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. – У нас есть средняя температура по больнице под названием «Российская Федерация» и абсолютная потеря для каждого конкретного человека при размытости индивидуальной связи между заработной платой, когда он работал, и тем, что он получает на пенсии. Однако если мы сейчас имеем одну температуру по больнице, то тут у нас будет условно 10 температур по 10 больницам. Дальше что? Чем отличается 9-й от 10-го ранга? Не добавит ли социального напряжения это сопоставление? Всё требует тщательно продуманных ответов.

В Госдуме предложение по изменению принципа начисления пенсий не обсуждали. По словам вице-спикера нижней палаты Ольги Тимофеевой, это личное мнение Сергея Калашникова. «Такие инициативы должны обсуждаться, прежде чем вбрасывать их в информационное поле», – подчеркнула Тимофеева.

Она также добавила, что в данный момент не может идти речи ни о каких радикальных изменениях пенсионной системы.