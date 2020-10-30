В 2020 году в Тульской области провели капитальный ремонт в 737 многоквартирных домах

Многоэтажке на улице Николая Руднева, 60 в Туле давно требовался ремонт. Кровля периодически протекала, фасад обветшал. Теперь же дом не узнать. Сейчас здесь заканчиваются ремонтные работы в рамках программы капитального ремонта. В этом году в доме полностью отремонтировали крышу, заменили окна в подъездах и электропроводку.

Виолетта Пожидаева, старшая по дому на ул. Николая Руднева, 60:

Виолетта Пожидаева – Я живу в этом доме 60 лет, и за это время у нас ничего не ремонтировали. Даже не верим, что наконец-то дождались таких масштабных преобразований! Я лично следила за ходом работ, подрядчики сделали всё профессионально, трудились с утра до ночи, и результат очень радует! Теперь дом светлый, чистый и красивый.

Под программу капремонта попали и соседние дома на ул. Руднева. А всего масштабный ремонт в 2020 году коснулся 737 многоэтажек.

Кира Игнатчик, генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области:

Кира Игнатчик – Программа 2020-2022 годов характеризуется большим количеством ремонтных работ на кровле и в системе электроснабжения. Это работы, которые влияют на безопасность граждан. В домах на ул. Руднева в рамках краткосрочного плана выполнены работы по ремонту крыш, фасадов и систем электроснабжения. В следующий трехлетний период 2023-2025 годов здесь планируется провести капитальный ремонт инженерных систем.

В целом в программе 2020 года будет выполнено более 1900 видов работ. Сейчас подрядчики уже на финишной прямой, осталось завершить ремонт менее чем в 2% домов, включенных в программу. Стоимость всех мероприятий составляет 1,8 млрд рублей.

Из нововведений этого года – включение в программу пятиэтажек. До этого в регионе ремонтировали малоэтажный жилой фонд – дома от 1 до 3 этажей.

Олег Дючков, министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области:

Олег Дючков – Сейчас ведется приемка работ и оформление исполнительной документации для произведения оплаты. Несмотря на то, что ситуация с повышенной готовностью внесла свои коррективы, мы не останавливались. Это позволило нам выполнить все запланированные работы в полном объеме. Региональная программа капитального ремонта в Тульской области – одна из крупнейших в ЦФО. Мы входим в пятерку субъектов с наибольшим количеством многоквартирных домов, включенных в нее, и с наибольшим количеством работ.

Еще один важный вид ремонтных работ – замена лифтов. В этом году 191 новый лифт появился в 60 домах. Программа осуществляется с использованием средств государственной поддержки. Стоимость работ составила 294 млн руб.

– Программа по замене лифтов реализуется в Тульской области с 2018 года. До текущего момента было заменено 333 лифта в 99 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составила 468 млн руб., – пояснила Кира Игнатчик. – Тульская область – один из немногих регионов, в которых лифты меняются за счет государственной поддержки. Безусловно, дольщики участвуют в софинансировании, они вносят 3,7% от стоимости лифтов. Однако большую часть расходов финансирует бюджет муниципальных образований и бюджет области.

Ирина Бурыкина, старшая по дому №24 на ул. Вильямса: