Привязали к дереву и ушли: в Богородицке завершено расследование жуткого убийства

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Напомним, 8 июля в лесу неподалеку от города обнаружили привязанный к дереву труп местного 32-летнего жителя.

В Богородицке завершено расследование дела об убийстве 32-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР. Трое местных жителей обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, 1 июля знакомая погибшего распивала алкоголь с двумя знакомыми. Она пожаловалась им на Дмитрия Ф., заявив, что он ее обидел.

Троица решила проучить мужчину, разыскала его и привезла «разбираться» в лес. К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения.

Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой, после чего уехали.

Смерть мужчины наступила от компрессионной асфиксии, наступившей от сдавливания груди и живота. Тело Дмитрия нашли 8 июля.

С учетом собранных по уголовному делу вещественных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.