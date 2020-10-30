Фото: соцсети.
Привязали к дереву и ушли: в Богородицке завершено расследование жуткого убийства
Напомним, 8 июля в лесу неподалеку от города обнаружили привязанный к дереву труп местного 32-летнего жителя.
В Богородицке завершено расследование дела об убийстве 32-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР. Трое местных жителей обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Напомним, 1 июля знакомая погибшего распивала алкоголь с двумя знакомыми. Она пожаловалась им на Дмитрия Ф., заявив, что он ее обидел.
Троица решила проучить мужчину, разыскала его и привезла «разбираться» в лес. К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения.
Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой, после чего уехали.
Смерть мужчины наступила от компрессионной асфиксии, наступившей от сдавливания груди и живота. Тело Дмитрия нашли 8 июля.
С учетом собранных по уголовному делу вещественных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Другие статьи по темам