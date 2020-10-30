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Привязали к дереву и ушли: в Богородицке завершено расследование жуткого убийства
Фото: соцсети.

Привязали к дереву и ушли: в Богородицке завершено расследование жуткого убийства

Напомним, 8 июля в лесу неподалеку от города обнаружили привязанный к дереву труп местного 32-летнего жителя.

В Богородицке завершено расследование дела об убийстве 32-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР.  Трое местных жителей обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, 1 июля знакомая погибшего распивала алкоголь с двумя знакомыми. Она пожаловалась им на Дмитрия Ф., заявив, что он ее обидел.

Троица решила проучить мужчину, разыскала его и привезла «разбираться» в лес. К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения. 

Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой, после чего уехали.
 
Смерть мужчины наступила от компрессионной асфиксии, наступившей от  сдавливания груди и живота. Тело Дмитрия нашли 8 июля.
 
С учетом собранных по уголовному делу вещественных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 +2
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