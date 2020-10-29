В Туле второй день ищут 79-летнюю пенсионерку

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 79-летней Тамары Яковлевны Филипповой, которая 27 октября ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, с проседью, до плеч. Одежда: предположительно, светлый плащ или пуховик, тёмная обувь, серая вязаная шапка.