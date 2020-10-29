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В Туле второй день ищут 79-летнюю пенсионерку

В Туле второй день ищут 79-летнюю пенсионерку

Тамара Яковлевна Филиппова нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 79-летней Тамары Яковлевны Филипповой, которая 27 октября ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, с проседью, до плеч. Одежда: предположительно, светлый плащ или пуховик, тёмная обувь, серая вязаная шапка.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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