В Туле второй день ищут 79-летнюю пенсионерку
Тамара Яковлевна Филиппова нуждается в медицинской помощи.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 79-летней Тамары Яковлевны Филипповой, которая 27 октября ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, с проседью, до плеч. Одежда: предположительно, светлый плащ или пуховик, тёмная обувь, серая вязаная шапка.
Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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