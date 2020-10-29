В Туле ищут свидетелей жёсткого ДТП с участием Opel Corsa

Фото из архива MySlo

Чтобы установить все обстоятельства случившегося, требуются видео с регистраторов и показания очевидцев.

В Туле разыскиваются свидетели серьёзной аварии, в которой пострадала 18-летняя девушка. Напомним, в 11.00, на ул. Киреевской водитель Opel Corsa не справилась с управлением и врезалась в столб.

Девушка получила серьёзные травмы, она госпитализирована. Для установления всех обстоятельств случившегося требуются записи с видеорегистраторов и показания свидетелей.