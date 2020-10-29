Фото из архива MySlo
В Туле ищут свидетелей жёсткого ДТП с участием Opel Corsa
Чтобы установить все обстоятельства случившегося, требуются видео с регистраторов и показания очевидцев.
В Туле разыскиваются свидетели серьёзной аварии, в которой пострадала 18-летняя девушка. Напомним, в 11.00, на ул. Киреевской водитель Opel Corsa не справилась с управлением и врезалась в столб.
Девушка получила серьёзные травмы, она госпитализирована. Для установления всех обстоятельств случившегося требуются записи с видеорегистраторов и показания свидетелей.
Если вы стали очевидцем аварии, звоните по телефону: 8(953)423-51-90.
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