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В Кимовском районе чиновники потратят более 130 млн рублей на рекультивацию свалки

В Кимовском районе чиновники потратят более 130 млн рублей на рекультивацию свалки

Планируется, что часть работ будет завершена до середины декабря.

В Кимовском районе Тульской области планируют заняться рекультивацией свалки твердых коммунальных отходов у деревни Каменка, сообщает «Ростендер».

Местная администрация Кимовского района объявила тендер по выбору подрядчика, стоимость работ оценивается в 131,9 млн рублей, средства поступят из районного бюджета в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 ноября, 27 ноября состоится подведение итогов и определение победителя. Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет выполнить технический этап ликвидации полигона и провести мероприятия первого года биологического этапа рекультивации. Ожидается, что эти работы будут выполнены до середины декабря.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:38 0
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Тульская областьКимовский район

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