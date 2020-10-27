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Завтра в Туле по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды

Завтра в Туле по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
 
28 октября с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Седова, д. 35-б, 35-в, 37-а, 39-б. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Седова, д. 39-б - там произведут замену пожарного гидранта.  
 
Кроме этого, 28 октября будут производиться ремонтные работы на трубопроводе диаметром 150 мм в районе дома №9 по ул. Сурикова. В связи с чем с 10.00 и до окончания работ ограничат подачу холодной воды в домах № 4, 6-а, 7, 9, 14 по ул. Сурикова.
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:19 0
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