новости
новости
Регистрация
Накажи автохама: Через сплошную на пешеходном переходе? Легко!

Накажи автохама: Через сплошную на пешеходном переходе? Легко!

Наш читатель Никита Б. прислал в редакцию Myslo видеозапись нарушения ПДД.

«5 октября 2020 г. в 18.40 водитель автомобиля LADA Kalina (регистрационный знак У305АО71) нарушил пункты 9.1.1 и 14.1 Правил дорожного движения и совершил обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Нарушение произошло по адресу: Тула, Одоевское шоссе, 38».

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Сюжет: Автохам71
Накажи автохама: поворот через двойную сплошную на проспекте Ленина
Дежурная часть
Накажи автохама: поворот через двойную сплошную на проспекте Ленина
25 октября, в 19:20, 80 5207 10
Накажи автохама: «Я паркуюсь как прекрасный человек!»
Жизнь Тулы и области
Накажи автохама: «Я паркуюсь как прекрасный человек!»
22 октября, в 17:31, 85 3960 7
«Накажи автохама»: наглая парковка по-тульски
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: наглая парковка по-тульски
21 октября, в 09:00, 111 4542 13
Накажи автохама: езда против потока на односторонней улице в Туле, парковка на тротуаре и езда по встречке
Жизнь Тулы и области
Накажи автохама: езда против потока на односторонней улице в Туле, парковка на тротуаре и езда по встречке
17 октября, в 18:48, 80 4946 5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:07 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохампереход
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дистанционка, самоизоляция и другие ограничения из-за COVID-19: что меняется в Тульской области?
Дистанционка, самоизоляция и другие ограничения из-за COVID-19: что меняется в Тульской области?
Завтра в Туле по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды
Завтра в Туле по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.