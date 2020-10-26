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В Туле нерадивый отец заплатил 200 тысяч алиментов, не желая становиться пешеходом

В Туле нерадивый отец заплатил 200 тысяч алиментов, не желая становиться пешеходом

Судебные приставы ограничили мужчину в праве управления автомобилем.

Суд обязал 40-летнего жителя областного центра ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Но выполнять свои обязательства нерадивый отец не спешил – официально не трудоустраивался, в службу занятости не обращался и накопил долг в 200 тысяч рублей.

В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством. После этого мужчина полностью погасил задолженность.

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