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Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Стыдно за весь российский футбол»

Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Стыдно за весь российский футбол»

Президент ПФК «Арсенал» недоволен судейством.

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА. Напомним, игра завершилась разгромом оружейников — 1:5.

- Понимаю, что при таком счете тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который назначили в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счет тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно, что стыдно.

При этом эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Панченко в самом начале матче при 0:0 и Эванса Кангвы во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные… Это наталкивает на определённые мысли. Повторяю, не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберёмся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала грамотно, тоже нельзя, — цитирует Аджоева клубная пресс-служба.

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый считает, что команда полностью провалила второй тайм.

— Сложно что-то комментировать, полностью провалили второй тайм, хотя и первый был неудачный. Вначале словно испугались, совсем не контролировали мяч. Хотя у ЦСКА особых моментов не было. Судья, считаю, придумал этот пенальти, мы тоже потом посмотрели этот момент. Игрок нарисовал это падение. Второй тайм — полнейший провал. Приедем домой, будем разбираться, почему так получилось.

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Автор: Кристина Вернигорина
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