За неделю в Тульской области выявлено более 62 тысяч нарушений ПДД

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С 19 по 25 октября сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 62 168 нарушений ПДД.

59 477 водителей привлечены к ответственности за превышение скорости,

44 – за нарушение правил перевозки детей,

70 – за непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения,

10 водителей сели за руль, будучи лишенными водительских прав,

134 водителя привлечены к ответственности за чрезмерную тонировку,

75 человек выехали на дорогу «под градусом» (18 из них отказались от медосвидетельствования, а 8 – ранее привлекались к ответственности за аналогичное нарушение).

176 транспортных средств перемещено на спецстоянку

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: за пьяную езду водителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивист может получить до двух лет колонии.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте «пьяной езды», сообщите об этом в ГИБДД, ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.