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Правительство РФ выделит 1,8 млрд рублей на строительство онкоцентра в Тульской области

Правительство РФ выделит 1,8 млрд рублей на строительство онкоцентра в Тульской области

Учреждение откроется в 2024 году.

1,8 млрд рублей получит Тульская область на начало строительства онкологического центра. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Предполагается, что в новом центре будет поликлиника, стационар на 340 мест и операционные. Здесь будут проводить раннюю диагностику и оказывать медицинскую помощь онкологическим больным. Учреждение откроется в 2024 году.

Проектные и изыскательные работы уже проведены за счёт средств регионального бюджета. Выделение 1,8 млрд рублей из резервного фонда Правительства поможет начать строительство в 2020 году, а не в 2021 году, как планировалось ранее. 

Как сообщает Правительство РФ, всего на создание центра потребуется около 8,2 млрд рублей. Из них более 6 млрд рублей будет профинансировано за счёт федеральных средств.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:20 +4
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