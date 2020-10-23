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В Новомосковске парочка снимала квартиры, чтобы обворовывать их

В Новомосковске парочка снимала квартиры, чтобы обворовывать их

Безработные, ранее судимые.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемых в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, безработные и ранее судимые мужчина с женщиной снимали квартиры и воровали оттуда бытовую технику.
 
Которую в дальнейшем 38-летний мужчина и 35-летняя женщина успешно сбывали.
 
Сейчас воришки задержаны и в полиции возбуждены два уголовных дела по статье «Кража».  
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 +4
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