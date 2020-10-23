В Новомосковске парочка снимала квартиры, чтобы обворовывать их

В Новомосковске полицейские установили подозреваемых в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, безработные и ранее судимые мужчина с женщиной снимали квартиры и воровали оттуда бытовую технику.

Которую в дальнейшем 38-летний мужчина и 35-летняя женщина успешно сбывали.

Сейчас воришки задержаны и в полиции возбуждены два уголовных дела по статье «Кража».