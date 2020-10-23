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Сотрудники ГИБДД наказали дрифтера с проспекта Ленина
Кадр из видео.

Сотрудники ГИБДД наказали дрифтера с проспекта Ленина

Водителю придется выплатить штраф.

Сотрудники ГИБДД составили ряд протоколов на дрифтера, который устроил опасную езду на проспекте Ленина в Туле. Напомним, резонансное видео на днях появилось в соцсетях, хотя сам инцидент случился 9 мая 2020 г. Автохам на ВАЗ-2107 прокатился по дороге задом, развернулся на пешеходном переходе и проехал на красный свет.

- Личность водителя установлена. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Он привлечен к административной ответственности. Судом назначено наказание в виде штрафа, — рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области.

Кстати, автомобиль дрифтера уже давно не на ходу — был разбит в ДТП. 12 июня 2020 г. водитель попал в аварию — на ул. Рязанской в «семерку» врезалась «Волга».

Также, по информации Myslo, в ближайшее время дрифтер отправится служить в армию.

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