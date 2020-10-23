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К тульскому приюту «Любимец» подкинули восемь крошечных щенков

К тульскому приюту «Любимец» подкинули восемь крошечных щенков

Малышам срочно нужен дом.

К тульскому приюту «Любимец» кто-то подкинул коробку с восемью крошечными щенками. Эту находку сотрудники обнаружили утром 23 октября у дверей здания. Судя по всему, малыши только открыли глазки.

Свободных мест в приюте сейчас нет, к тому же несколько дней назад там были зафиксированы заболевания энтеритом. Малышей в приюте держать смертельно опасно. На улице холодно, и там щенки тоже не выживут.

Сотрудники приюта обращаются за помощью к тулякам. Этих крох срочно нужно разобрать по домам, хотя бы на передержку на первое время

Щенкам около трех недель, они скорее всего вырастут среднего размера. Присмотритесь, может, кто-то из них станет вашим другом!

Если вы можете помочь этим несчастным животным, звоните по тел. 71−11−27. Также подробности можно получить в группе Центра помощи бездомным животным «Любимец» ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:37 +5
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