К тульскому приюту «Любимец» подкинули восемь крошечных щенков

К тульскому приюту «Любимец» кто-то подкинул коробку с восемью крошечными щенками. Эту находку сотрудники обнаружили утром 23 октября у дверей здания. Судя по всему, малыши только открыли глазки.

Свободных мест в приюте сейчас нет, к тому же несколько дней назад там были зафиксированы заболевания энтеритом. Малышей в приюте держать смертельно опасно. На улице холодно, и там щенки тоже не выживут.

Сотрудники приюта обращаются за помощью к тулякам. Этих крох срочно нужно разобрать по домам, хотя бы на передержку на первое время

Щенкам около трех недель, они скорее всего вырастут среднего размера. Присмотритесь, может, кто-то из них станет вашим другом!

Если вы можете помочь этим несчастным животным, звоните по тел. 71−11−27. Также подробности можно получить в группе Центра помощи бездомным животным «Любимец» ВКонтакте.