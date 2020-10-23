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Задом и на красный свет по проспекту Ленина: Туляки обсуждают дрифтера на ВАЗе
Кадр из видео.

Задом и на красный свет по проспекту Ленина: Туляки обсуждают дрифтера на ВАЗе

«Таких надо пожизненно лишать прав», – считают горожане.

Туляков возмутило видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах запечатлен водитель ВАЗа, который устроил опасное вождение на проспекте Ленина. Автохам прокатился по дороге задом, развернулся на пешеходном переходе и проехал на красный свет.

В комментариях отмечают, что эта запись старая и была сделана 9 мая этого года. Почему инцидент решили придать огласке только сейчас, не уточняется.

 

Напоминаем, что у нас есть рубрика «Накажи автохама». Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото, присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

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