Задом и на красный свет по проспекту Ленина: Туляки обсуждают дрифтера на ВАЗе

Кадр из видео.

Туляков возмутило видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах запечатлен водитель ВАЗа, который устроил опасное вождение на проспекте Ленина. Автохам прокатился по дороге задом, развернулся на пешеходном переходе и проехал на красный свет.

В комментариях отмечают, что эта запись старая и была сделана 9 мая этого года. Почему инцидент решили придать огласке только сейчас, не уточняется.

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