новости
новости
Регистрация
Светлана Киреева покинула пост замминистра здравоохранения Тульской области

Светлана Киреева покинула пост замминистра здравоохранения Тульской области

Об этом сообщает региональный минздрав.

Светлана Михайловна Киреева была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Тульской области в декабре 2019 года. До этого занимала пост заместителя главного врача по клинико-диагностическому центру областной клинической больницы.

- Во время работы в министерстве Светлана Михайловна отвечала за организацию медицинской помощи населению и профилактики. Принимала непосредственное участие в выстраивании алгоритмов оказания помощи пациентам с COVID-19. Лично курировала работу инфекционных госпиталей и осуществляла контроль за тактикой ведения больных коронавирусной инфекцией. В новой должности Светлана Михайловна сосредоточится на развитии одного из ключевых звеньев тульского здравоохранения — онкологической помощи, — сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

Глава минздрава поблагодарил Светлану Кирееву за активную работу и пожелал успехов в решении новых задач.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:27 +1
Другие статьи по темам
Люди
Светлана Киреева
Место
Тула
Прочее
минздравзаместитель министра здравоохранения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ГИБДД наказали дрифтера с проспекта Ленина
Сотрудники ГИБДД наказали дрифтера с проспекта Ленина
Самый ожидаемый бой с Хабибом Нурмагомедовым правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink
Самый ожидаемый бой с Хабибом Нурмагомедовым правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.