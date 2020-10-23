Светлана Киреева покинула пост замминистра здравоохранения Тульской области

Светлана Михайловна Киреева была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Тульской области в декабре 2019 года. До этого занимала пост заместителя главного врача по клинико-диагностическому центру областной клинической больницы.

- Во время работы в министерстве Светлана Михайловна отвечала за организацию медицинской помощи населению и профилактики. Принимала непосредственное участие в выстраивании алгоритмов оказания помощи пациентам с COVID-19. Лично курировала работу инфекционных госпиталей и осуществляла контроль за тактикой ведения больных коронавирусной инфекцией. В новой должности Светлана Михайловна сосредоточится на развитии одного из ключевых звеньев тульского здравоохранения — онкологической помощи, — сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

Глава минздрава поблагодарил Светлану Кирееву за активную работу и пожелал успехов в решении новых задач.