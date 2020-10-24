В 2021 году в Туле отремонтируют велогородк

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Проектно-сметная документация будет разработана до конца этого года.

Сегодня, 24 октября, глава городской администрации Дмитрий Миляев осмотрел велотрек, расположенный на ул. Луначарского. Его начали строить в 2011 году, закончили в 2017-м. Однако, к эксплуатации минитрек оказался не пригоден.

При этом спортивный объект важен для развития велосипедного спорта в Туле. На нем могли бы заниматься юные спортсмены 12 – 14 лет.

Начальник управления физической культуры Михаил Трунов рассказал, что для того чтобы спортивный объект начал свою работу, требуется снять прежнее асфальтовое покрытие с велотрека, сделать новою отсыпку и уложить новое бетонное полотно.

Глава городской администрации поручил уже в текущем году приступить к подготовке проектно-сметной документации с тем, чтобы все работы выполнить в строительный сезон 2021 года. Средства на ремонт спортивного объекта будут выделены из муниципального бюджета.

- Такое попустительство в отношении муниципальных объектов недопустимо. Велотрек должен быть готов к 1 сентября 2021 года. Поэтому к работе надо приступать уже сейчас, - подчеркнул Дмитрий Миляев.