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В 2021 году в Туле отремонтируют велогородк
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В 2021 году в Туле отремонтируют велогородк

Проектно-сметная документация будет разработана до конца этого года.

Сегодня, 24 октября, глава городской администрации Дмитрий Миляев осмотрел велотрек, расположенный на ул. Луначарского. Его начали строить в 2011 году, закончили в 2017-м. Однако, к эксплуатации минитрек оказался не пригоден.

При этом спортивный объект важен для развития велосипедного спорта в Туле. На нем могли бы заниматься юные спортсмены 12 – 14 лет.

Начальник управления физической культуры Михаил Трунов рассказал, что для того чтобы спортивный объект начал свою работу, требуется снять прежнее асфальтовое покрытие с велотрека, сделать новою отсыпку и уложить новое бетонное полотно.

Глава городской администрации поручил уже в текущем году приступить к подготовке  проектно-сметной документации с тем, чтобы все работы выполнить в строительный сезон 2021 года. Средства на ремонт спортивного объекта будут выделены из муниципального бюджета. 

- Такое попустительство в отношении муниципальных объектов недопустимо. Велотрек должен быть готов к 1 сентября 2021 года. Поэтому к работе надо приступать уже сейчас, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:17 −1
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