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В трёх колониях Тульской области ввели ограничения из-за коронавируса
Фото: rapsinews.ru

В трёх колониях Тульской области ввели ограничения из-за коронавируса

Приостановлены свидания с родственниками, а также приём посылок и передач.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в исправительных колониях № 1, 5 и 6 УФСИН России по Тульской области введены режимно-ограничительные мероприятия. Они начали действовать 22 октября и продлятся до особого распоряжения.

Прекращены переводы осужденных в другие колонии, приостановлены свидания и посещения (кроме адвокатов и следователей), прием посылок и передач (кроме лекарств и предметов медицинского назначения).

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