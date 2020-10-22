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В Туле при пожаре в частном доме погиб пенсионер
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле при пожаре в частном доме погиб пенсионер

Трагедия произошла на ул. Павлика Морозова.

В 15.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Павлика Морозова. На место были направлены четыре пожарных расчёта, они добрались до адреса за 15 минут.

На борьбу с огнём ушло 12 минут. В результате пожара погиб житель дома – мужчина 1928 года рождения. Выгорела одна из комнат, дом закоптился по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Место
Тулаулица Павлика Морозова

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