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Экскурсовод из Тульской области заняла второе место на всероссийском конкурсе
Фото: instagram.com/aleksandra_guide_tula.

Экскурсовод из Тульской области заняла второе место на всероссийском конкурсе

За второе место награда на конкурсе – 80 тысяч рублей.

Экскурсовод и индивидуальный предприниматель из Тульской области Александра Липкан заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший экскурсовод (гид)».

В этом году за победу боролись более 600 участников со всей страны.

- Несколько лет хотела поучаствовать в этом конкурсе, и вот, наконец, возможность представилась — из-за пандемии стало больше времени. Конечно же, я очень довольна результатом — второе место в России все же что-то значит! Свою профессию я выбрала, еще когда мне было 10 лет. И вот уже 18 лет тружусь, люблю и никогда не устаю от нее. Мне нравится замечать, как меняется город, появляются новые интересные места, нравится рассказывать об этом людям, — поделилась мнением о конкурсе Александра Липкан.

Лидером соревнования гидов стал Федор Поволкович, гид-экскурсовод ООО «Адреналин-тур» из Сахалинской области. Третье место занял научный сотрудник ФГБОУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» из Ульяновской области Ольга Никифорова.

 

Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» включает два этапа — региональный и федеральный. В нем могут участвовать специалисты из всех субъектов РФ со стажем работы не менее трех лет и без дисциплинарных взысканий.

Участники боролись за победу в номинациях «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» и «Лучший экскурсовод (гид)», а также в трех специальных подноминациях: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма» и «Гид-переводчик».

Победители в каждой номинации получили денежные награды, а также сувениры на память о конкурсе. За первое место в каждой номинации победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей, за второе — на 80 тысяч рублей, за третье — на 60 тысяч рублей. Победители в каждой подноминации тоже по 60 тысяч рублей.

Ежегодно конкурс проводит Федеральное агентство по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:48 +8
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