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За неделю темп заболеваемости коронавирусом в Тульской области вырос почти на 40%
Фото из архива MySlo

За неделю темп заболеваемости коронавирусом в Тульской области вырос почти на 40%

Такие цифры озвучили на заседании штаба по ситуации с коронавирусом под председательством главы региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил, что сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями продолжает расти. Зарегистрировано 7972 случая ОРВИ – на 13% больше чем на прошлой неделе, но показатель находится в пределах порога заболеваемости. 

Отмечается и рост заболеваемости новой коронавирусом – на 38% по отношению к прошлой неделе. Средний суточный темп прироста составляет 0,55%. Это ниже уровня, который регистрируется по стране. Проведено 350 тысяч тестов на COVID-19.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1012 человек, из них 21 ребёнок. Под наблюдением врачей находятся 2884 человека с легкой формой или без симптомов.

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