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Щекинские полицейские задержали грабителя при попытке продажи добычи

Щекинские полицейские задержали грабителя при попытке продажи добычи

Мужчина пришёл в ломбард, чтобы сбыть серьги, которые отобрал у случайной прохожей.

В Щёкино сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в грабеже. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник напал на местную жительницу на ул. Ленина.

Он отнял у потерпевшей украшения и скрылся. Полицейские немедленно организовали работу по розыску грабителя. Учитывая, что его добычей стали золотые серьги, сыщики стали отрабатывать места их вероятного сбыта.

Обойдя местные ломбарды, правоохранители установили личность грабителя – 43-летний ранее судимый щёкинец был доставлен в отдел для разбирательства и признался в содеянном.

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