Алексей Дюмин вручил награды тулякам, борящимся с COVID-19

На фото Алексей Дюмин и врач анестезиолог-реаниматолог Мария Агафонова

Торжественное награждение прошло в среду, 21 октября, в Дворянском собрании. Из рук губернатора Тульской области Алексея Дюмина ведомственные и региональные награды получили 29 туляков, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусом. Это медицинские сотрудники, работники Роспотребнадзора и студенты-медики.

Алексей Дюмин обратился к собравшимся:

- В этом году пандемия коронавируса стала проверкой готовности быстро принимать взвешенные управленческие решения, порой — нестандартные. Пришлось вводить непопулярные ограничительные меры, которые создали для людей массу неудобств, вынудили их изменить свой привычный уклад. Но в конечном итоге всё это делалось для сохранения здоровья и жизней граждан. Пандемия потребовала от каждого напряженной работы, профессионализма и умения быстро адаптироваться к экстренным ситуациям. Свою работу перестроили коллективы предприятий, силовые структуры, органы власти. Но самая большая нагрузка, конечно, легла на медицинских работников, которые находятся на передовой. Вы трудились без выходных, на износ, спасая жизни наших граждан. И так было повсеместно. Благодаря всеобщей включённости и в первую очередь вашему труду мы достойно пережили первые месяцы пандемии.

За самоотверженный труд, верность врачебному долгу и высокий профессионализм нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждена Марина Баулина, фельдшер скорой помощи Территориального центра медицины катастроф. Марина Викторовна трудится фельдшером уже 35 лет. С самых первых дней пандемии вносит свой вклад в борьбу с COVID-19. Её квалифицированная помощь спасла уже не одну жизнь.

Нагрудным знаком также награждены Надежда Севрюкова, старшая медсестра Новомосковской городской клинической больницы, и Валентина Стенчева, старшая медсестра Тульской областной клинической больницы. В самый разгар пандемии, работая в инфекционных госпиталях, они не жалели сил, без устали трудились на своих рабочих местах. И продолжают делать это сейчас.

Медалью «За самоотверженность и единство» награждён Алексей Анисочкин, главный врач Щёкинской районной больницы. Один из корпусов его учреждения был в кратчайшие сроки перепрофилирован под инфекционный госпиталь. В нём Алексей Алексеевич бок о бок работал с дежурными врачами и внёс большой вклад в спасение людей.

Медали «За самоотверженность и единство» удостоены ещё несколько медиков. Среди них Татьяна Каримова, врач-терапевт тульской Городской больницы № 11. Она оказывает помощь больным с COVID-19 на дому.

Врач-эпидемиолог Тульской областной клинической больницы Ольга Мордвинцева — в числе тех, кто занимался подготовкой помещений для создания инфекционного госпиталя. Ольга Леонидовна координировала работу по соблюдению правил эпидемиологической безопасности в «грязной» и «чистой» зонах.

Медицинская сестра инфекционного госпиталя № 1 тульской Городской больницы № 11 Елена Новикова посвятила медицине почти 30 лет. И сейчас, во время пандемии, продолжает работать с полной отдачей, проявляя особое внимание к пациентам и их родственникам.

Заместитель главного врача по лечебной работе Ефремовской районной больницы Елена Хаецкая с момента открытия в учреждении госпиталя одной из первых пошла работать врачом инфекционного отделения. И своим примером вдохновила многих коллег.

Высокой региональной награды — медали «За самоотверженность и единство» — удостоены сотрудники Роспотребнадзора. В сложнейших условиях пандемии они под руководством Александра Ломовцева проводят большую работу по предупреждению распространения инфекции. Организуют своевременное выявление и изоляцию людей с признаками болезни.

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области Игорь Букреев и Наталия Семашко в кратчайшие сроки мобилизовались и эффективно выстроили работу.

Они и сегодня успешно решают задачи по обеспечению стабильной санитарной обстановки в регионе.

Продолжают вносить большой вклад в проведение профилактики в очагах инфекционных заболеваний.

В борьбе с коронавирусом приняли участие и студенты-медики. Многие из них с первых дней пошли работать в инфекционные госпитали и тем самым помогли снять часть нагрузки с врачей.

Ирина Рублевская, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина»:

– Сегодня я хотела бы сказать слова благодарности за то, что наш труд оценен. Спасибо губернатору и правительству Тульской области за заботу о медицинских работниках. Мы это чувствуем!

Тяжелые дни не закончились, была небольшая передышка в июле и августе, но сейчас мы опять на передовой. Количество пациентов растет, нам приходится много работать. внедрять новые методики. Но если мы начинали весной и знали о вирусе не так много, то сейчас у медицинских сотрудников, работающих с COVID-19, есть опыт. Мы понимаем, как нужно лечить, на что обратить внимание. Сейчас любой доктор, работающий с коронавирусом может поставить диагноз по одним симптомам.

Александр Ломовцев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Тульской области:

– За этой наградой стоит труд всех наших сотрудников. В последние годы мы работаем в команде с губернатором Алексеем Дюминым. И мы вернули себе чувство нужности, я нас сняли ярлык федералов. Мы туляки и заботимся о том, что происходит в Тульской области. COVID-19 – это война человека с природой, она настоящая, жесткая. Но любая война кончается миром. Мы одна команда и у нас все получится!

Руслан Матюшкин, заведующий ожоговым отделением, врач травматолог-ортопед ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»:

– Все это время мы работали и работаем сплоченным коллективом. Спасибо всем врачам, медицинским сестрам, санитаркам. Без их помощи мы бы ничего не сделали. Но работа предстоит еще большая. Мы готовы спасать жизни и дальше. Здоровья всем!

Елена Хаецкая, заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова»:

– Это действительно сражение. Мы теряем не только пациентов, но и наших коллег. Они тоже могли бы присутствовать в этом торжественном зале. Несмотря на все трудности, мы приложим максимум усилий для решения поставленных задач.