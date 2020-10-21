В Тульской области стартовал XIV Яснополянский Международный экологический Форум

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Он продлится до 24 октября. В мероприятиях форума примут участие ведущие экологи-эксперты России.

В Туле стартовали четырёхдневный ХIV ежегодный Международный Яснополянский Форум «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья», проводимый Российским Центром экологической политики и культуры Тульской торгово-промышленной палатой и региональным отделением ОНФ.

В работе Форума традиционно принимают участие представители законодательной и исполнительной власти России и регионов, общественники, научные работники, представители российского и международного бизнеса, общественных экологических организаций, а также независимые эксперты-экологи.

В этом году в рамках Форума состоятся круглые столы: «Экология и культура – будущее России», «Хартия Земли – экологический кодекс планеты», «Здоровье среды – здоровье человека» и другие. Они пройдут на центральных публичных площадках Тулы и в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Модераторами круглых столов выступают ведущие экологи-эксперты России. Мероприятия сопровождается видео- и интернет трансляциями.

Главная задача Яснополянского экологического Форума – консолидация общества, власти, науки и бизнеса, обмен опытом, выработка предложений для региональной, российской и международной экологической стратегии, выявление новых эффективных природоподобных практик для обеспечения экологической безопасности и сохранения окружающей среды.