В Узловой следователи начали проверку по факту падения девочки в колодец

Фото из архива MySlo

Сотрудники СУ СК России по Тульской области начали проверочные мероприятия по факту несчастного случая, произошедшего в Узловой – рядом с домом № 11 по Кварталу 50 лет Октября десятилетняя девочка упала в колодец.

У школьницы диагностирован перелом бедра, она находится в больнице. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.