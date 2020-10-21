Фото из архива MySlo
В Узловой следователи начали проверку по факту падения девочки в колодец
Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Сотрудники СУ СК России по Тульской области начали проверочные мероприятия по факту несчастного случая, произошедшего в Узловой – рядом с домом № 11 по Кварталу 50 лет Октября десятилетняя девочка упала в колодец.
У школьницы диагностирован перелом бедра, она находится в больнице. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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