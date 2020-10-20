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На Куликовом поле заложили новый участок дубравы

На Куликовом поле заложили новый участок дубравы

17 октября в музее-заповеднике «Куликово поле» вновь сажали дубы.

Около 1000 молодых деревьев высадили на территории исконного балочного леса. В акции приняли участие жители Тульской и Московской областей. 
 
Акция «Зеленая Дубрава» проводится на Куликовом поле с 2005 года. 16 лет назад состоялись первые посадки в одноименном лесном массиве, где ждал своего часа засадный полк русского войска, удар которого принес победу Дмитрию Донскому.
 
 
Знаменитое урочище восстановлено до десятков метров, а те первые деревья уже выше человеческого роста. Территория «Зеленой Дубравы» была определена в ходе палеоботанических исследований. Также ученые выявили на поле сражения и другие участки, где в эпоху Куликовской битвы росли леса. На одном из них – у балки «Рыбий Верх» – в последние годы и проходит акция. 
 
 
Десятки волонтеров приезжают на Куликово поле, чтобы принять участие в уникальном эксперименте по восстановлению исторического ландшафта. Вместе с экологической составляющей их ведет сюда память о предках. Каждый заполняет карточку, где указывает имя своего героя: участников Куликовской битвы, деда, прадеда, которые сложили свою голову за родное Отечество. Многие едут на Куликово поле не с пустыми руками – везут саженцы дубов, выращенные из желудей.
 
По традиции в этом году село Монастырщино вновь стало местом встречи. Регистрация прибывших на акцию участников прошла в центре приема посетителей музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы. В ожидании торжественного открытия можно было посетить экспозицию «Дон. Вся история на берегах одной реки», заполнить карточку участника акции и получить памятный значок, а также смастерить сувенир на память.
 
 
С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Гриценко.  Директор музея-заповедника «Куликово поле» отметил, что акция «Зеленая Дубрава», начатая 16 лет назад, не будет закончена никогда. Ее продолжат наши дети на святом месте и с благодарностью к предкам. 
 
Председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина приехала посадить дерево в честь коллеги – Героя России Вячеслава Бочарова. Руководитель исполнительного комитета Общественного народного фронта Тульской области Сергей Судницын поблагодарил всех мам и пап, кто привез на Куликово поле своих детей, чтобы поучаствовать в акции, и поделился ощущением, насколько замечательно осознавать себя участником восстановления исторического ландшафта Куликова поля.
 
 
В завершении акции всех ждало угощение. Организаторы предлагали попробовать дары Куликова поля – варенье из ягод терна и шиповника к травяному чаю. 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:32 +1
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