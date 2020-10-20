Стройка на берегу пруда в Тульской области: кто-то разрыл плотину, чтобы спустить водоем?

Дыру в плотине у пруда жители обнаружили сегодня утром – кто-то ночью раскопал ее, и уровень воды стал стремительно снижаться в пруду. По их мнению сделано это с единственной целью – скрыть нарушение водного кодекса и сохранить начатую летом на берегу водоема стройку частного дома.

– Этот пруд – единственный источник воды, если вдруг в деревне случится пожар. Снижение уровня воды мы сегодня обнаружили и обратились в прокуратуру по этом поводу, – рассказали жители.

Напомним, ранее Myslo сообщил, что на берегу пруда летом началось строительство частного дома для нужд местного охотхозяйства «Новосёлковское». По мнению жителей деревни, при выделении земельного участка были допущены грубые нарушения: участок отмежеван так, что полностью перекрывает проезд по плотине пруда на другую сторону водоёма и примыкает вплотную к водоему. По данному факту начата была проверка природоохранной прокуратуры.