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В Туле завершается капремонт спортшкол «Юность»и «Металлург»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле завершается капремонт спортшкол «Юность»и «Металлург»

Об этом рассказали на рабочем совещании главы администрации города.

Завершается капитальный ремонт спортшкола олимпийского резерва «Юность» на ул. Демидовской, 56-а.

Работы в здании проводят в рамках софинансирования в соответствии с программой «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области».

На объекте выполнены работы по монтажу отопления, вентиляции, электропроводки, сделана перепланировка здания с учетом современных норм, установлен вентилируемый фасад здания, проведены внутренние ремонтные работы, в спортивных залах завершают укладку профессионального спортивного паркета, смонтировано профессиональное освещение, выполнено благоустройство территории в соответствии с графиком производственных работ. Планируется, что уже в начале ноября в обновленной спортшколе возобновится тренировочный процесс.

 

Готовится к сдаче и здание спортшколы «Металлург» на ул. Приупской, 20.

 

Комплекс включает 8 залов. В спортивной школе развивают разные виды единоборств: бокс, дзюдо, самбо, рукопашный бой.



Здание спорткомплекса 1960 года постройки. Капитальный ремонт в нем проводят впервые. В ходе работ были заменены инженерные сети, полностью обновлены помещения. Выполнены фасадные работы и благоустройство территории.

Для ремонта этого спортобъекта губернатор привлек внебюджетные средства. Возобновить тренировочный процесс в данной спортшколе планируют в ближайшее время.
 

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