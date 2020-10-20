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На ремонт Московского шоссе в Туле выделено 103,9 млн рублей
фото: пресс-служба городской администрации

На ремонт Московского шоссе в Туле выделено 103,9 млн рублей

Дорогу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Туле стартовали работы по ремонту Московского шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации.
 
В рамках работ предстоит отремонтировать примерно 2,5 км дорожного полотна. Стоимость работ – 103,9 млн рублей. Эти средства были выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.
 
 - Работа на Московском шоссе будет производиться комплексно. Помимо ремонта дорожного полотна и тротуаров дополнительно  проложат пешеходные дорожки там, где их раньше не было, но они были необходимы. Установят барьерные ограждения, водоотводные лотки, новые остановочные павильоны, нанесут дорожную разметку, - отметил начальник управления по транспортному и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев. 
 
Срок выполнения работ по контракту – до 1 декабря 2020 года. Подрядчик планирует закончить работы до 25 ноября.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:58 0
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