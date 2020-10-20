На ремонт Московского шоссе в Туле выделено 103,9 млн рублей

фото: пресс-служба городской администрации

В Туле стартовали работы по ремонту Московского шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках работ предстоит отремонтировать примерно 2,5 км дорожного полотна. Стоимость работ – 103,9 млн рублей. Эти средства были выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.

- Работа на Московском шоссе будет производиться комплексно. Помимо ремонта дорожного полотна и тротуаров дополнительно проложат пешеходные дорожки там, где их раньше не было, но они были необходимы. Установят барьерные ограждения, водоотводные лотки, новые остановочные павильоны, нанесут дорожную разметку, - отметил начальник управления по транспортному и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Срок выполнения работ по контракту – до 1 декабря 2020 года. Подрядчик планирует закончить работы до 25 ноября.