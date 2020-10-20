Туляки смогут сдать на переработку электрохлам
В августе тульское отделение «ЭКА» инициировало ежемесячные акции «ЭлектроТула» и «ЭлектроНовомосковск» по сбору электроники.
По мере накопления собранное вторсырье отправляется на переработку на заводы «Корпорации Экополис».
Уже в эту субботу, 24 октября, состоится третья акция по сбору электроники в Туле. За два предыдущих сбора было собрано 400 кг техники.
В рамках проекта принимаются:
- мелкая и крупная бытовая техника;
- кабели и провода;
- компьютерное оборудование;
- DVD-плееры;
- клавиатуры;
- звуковое оборудование;
- серверы;
-
телефоны
и т. д.
«Все, что заряжается от розетки и работает на батарейках».
Время сбора — 10.00 - 11.30.
Место: возле деревянной будки на автостоянке Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85), которая ближе к СПАРу.
Для тех, кто хочет сдать крупную бытовую технику, но не может довезти до назначенного места, организаторы создали анкету, которую необходимо заполнить.
Прием электроники осуществляется на безвозмездной основе.
Телефон для связи: 8 (953) 184 95 54.