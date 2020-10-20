Туляки смогут сдать на переработку электрохлам

По мере накопления собранное вторсырье отправляется на переработку на заводы «Корпорации Экополис».

Уже в эту субботу, 24 октября, состоится третья акция по сбору электроники в Туле. За два предыдущих сбора было собрано 400 кг техники.

В рамках проекта принимаются:

мелкая и крупная бытовая техника;

кабели и провода;

компьютерное оборудование;

DVD-плееры;

клавиатуры;

звуковое оборудование;

серверы;

телефоны и т. д.

«Все, что заряжается от розетки и работает на батарейках».





Время сбора — 10.00 - 11.30.

Место: возле деревянной будки на автостоянке Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85), которая ближе к СПАРу.

Для тех, кто хочет сдать крупную бытовую технику, но не может довезти до назначенного места, организаторы создали анкету, которую необходимо заполнить.

Прием электроники осуществляется на безвозмездной основе.

Телефон для связи: 8 (953) 184 95 54.