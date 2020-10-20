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Туляки смогут сдать на переработку электрохлам

Туляки смогут сдать на переработку электрохлам

В августе тульское отделение «ЭКА» инициировало ежемесячные акции «ЭлектроТула» и «ЭлектроНовомосковск» по сбору электроники.

По мере накопления собранное вторсырье отправляется на переработку на заводы «Корпорации Экополис».

Уже в эту субботу, 24 октября, состоится третья акция по сбору электроники в Туле. За два предыдущих сбора было собрано 400 кг техники.

В рамках проекта принимаются:

  • мелкая и крупная бытовая техника;
  • кабели и провода;
  • компьютерное оборудование;
  • DVD-плееры;
  • клавиатуры;
  • звуковое оборудование;
  • серверы;
  • телефоны и т. д.

«Все, что заряжается от розетки и работает на батарейках».


Время сбора — 10.00 - 11.30.
Место: возле деревянной будки на автостоянке Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85), которая ближе к СПАРу.

Для тех, кто хочет сдать крупную бытовую технику, но не может довезти до назначенного места, организаторы создали анкету, которую необходимо заполнить.

Прием электроники осуществляется на безвозмездной основе.

Телефон для связи: 8 (953) 184 95 54.

 

 

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