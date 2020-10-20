Инструкция: Что делать, если вы или ваша семья заболели коронавирусом?

Фото из архива Myslo.

При первых симптомах ОРВИ вызовите врача на дом. Обращаться в больницу лично не нужно.

Если у вас подтвержден COVID-19, наблюдаются симптомы ОРВИ легкого течения:

Вам оформят больничный на 14 дней. Роспотребнадзор выдаст постановление о необходимости вам и всем контактным домочадцам соблюдать самоизоляцию. Роспотребнадзор проинформирует о выдаче постановления медицинскую организацию по месту жительства. Медработник проконтролирует состояние по телефону, а при ухудшении самочувствия приедет к вам. В 1, 10, 12 дни медработник заберет материал для анализа на COVID-19. Результаты сообщат по телефону. КТ, лабораторное и рентгенографическое исследование — при наличии показаний. Домочадцы пациента тоже обязаны соблюдать карантин. Выходить из дома в это время запрещено. Если у членов семьи нет симптомов заболевания, лечение не назначается. По окончании карантина больничный лист оформят всем работающим домочадцам автоматически и дистанционно. Посещать больницу не нужно.

Если вы контактный по COVID-19, и симптомы ОРВИ отсутствуют:

Вы получите постановление Роспотребнадзора о необходимости соблюдать самоизоляцию. Роспотребнадзор проинформирует о выдаче постановления медицинскую организацию по месту жительства. Вам оформят больничный на 14 дней. Весь период изоляции ваше состояние дистанционно будет отслеживать медицинский работник. На 8−10 день самоизоляции при отсутствии симптомов медработник возьмет анализ на COVID-19, а при их наличии — немедленно.

Когда вызывать скорую?

если у вас одышка в состоянии покоя,

затрудненное дыхание,

кашель (сухой),

боль и чувство сдавленности в груди,

температура выше 38,5° в течение трех дней.