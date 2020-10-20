Фото из архива Myslo.
Инструкция: Что делать, если вы или ваша семья заболели коронавирусом?
Правительство Тульской области опубликовало памятку.
При первых симптомах ОРВИ вызовите врача на дом. Обращаться в больницу лично не нужно.
Если у вас подтвержден COVID-19, наблюдаются симптомы ОРВИ легкого течения:
- Вам оформят больничный на 14 дней.
- Роспотребнадзор выдаст постановление о необходимости вам и всем контактным домочадцам соблюдать самоизоляцию.
- Роспотребнадзор проинформирует о выдаче постановления медицинскую организацию по месту жительства.
- Медработник проконтролирует состояние по телефону, а при ухудшении самочувствия приедет к вам.
- В 1, 10, 12 дни медработник заберет материал для анализа на COVID-19. Результаты сообщат по телефону. КТ, лабораторное и рентгенографическое исследование — при наличии показаний.
- Домочадцы пациента тоже обязаны соблюдать карантин. Выходить из дома в это время запрещено. Если у членов семьи нет симптомов заболевания, лечение не назначается.
- По окончании карантина больничный лист оформят всем работающим домочадцам автоматически и дистанционно. Посещать больницу не нужно.
Если вы контактный по COVID-19, и симптомы ОРВИ отсутствуют:
- Вы получите постановление Роспотребнадзора о необходимости соблюдать самоизоляцию.
- Роспотребнадзор проинформирует о выдаче постановления медицинскую организацию по месту жительства.
- Вам оформят больничный на 14 дней.
- Весь период изоляции ваше состояние дистанционно будет отслеживать медицинский работник.
- На 8−10 день самоизоляции при отсутствии симптомов медработник возьмет анализ на COVID-19, а при их наличии — немедленно.
Когда вызывать скорую?
- если у вас одышка в состоянии покоя,
- затрудненное дыхание,
- кашель (сухой),
- боль и чувство сдавленности в груди,
- температура выше 38,5° в течение трех дней.
Важно: лечение на дому возможно при бессимптомном или легком течении заболевания. Решение о лечении на дому принимает только врач.
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