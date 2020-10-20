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Инструкция: Что делать, если вы или ваша семья заболели коронавирусом?
Фото из архива Myslo.

Инструкция: Что делать, если вы или ваша семья заболели коронавирусом?

Правительство Тульской области опубликовало памятку.

При первых симптомах ОРВИ вызовите врача на дом. Обращаться в больницу лично не нужно.

Если у вас подтвержден COVID-19, наблюдаются симптомы ОРВИ легкого течения:

  1. Вам оформят больничный на 14 дней.
  2. Роспотребнадзор выдаст постановление о необходимости вам и всем контактным домочадцам соблюдать самоизоляцию.
  3. Роспотребнадзор проинформирует о выдаче постановления медицинскую организацию по месту жительства.
  4. Медработник проконтролирует состояние по телефону, а при ухудшении самочувствия приедет к вам.
  5. В 1, 10, 12 дни медработник заберет материал для анализа на COVID-19. Результаты сообщат по телефону. КТ, лабораторное и рентгенографическое исследование — при наличии показаний.
  6. Домочадцы пациента тоже обязаны соблюдать карантин. Выходить из дома в это время запрещено. Если у членов семьи нет симптомов заболевания, лечение не назначается.
  7. По окончании карантина больничный лист оформят всем работающим домочадцам автоматически и дистанционно. Посещать больницу не нужно.

Если вы контактный по COVID-19, и симптомы ОРВИ отсутствуют:

  1. Вы получите постановление Роспотребнадзора о необходимости соблюдать самоизоляцию.
  2. Роспотребнадзор проинформирует о выдаче постановления медицинскую организацию по месту жительства.
  3. Вам оформят больничный на 14 дней.
  4. Весь период изоляции ваше состояние дистанционно будет отслеживать медицинский работник.
  5. На 8−10 день самоизоляции при отсутствии симптомов медработник возьмет анализ на COVID-19, а при их наличии — немедленно.

Когда вызывать скорую?

  • если у вас одышка в состоянии покоя,
  • затрудненное дыхание,
  • кашель (сухой),
  • боль и чувство сдавленности в груди,
  • температура выше 38,5° в течение трех дней.

Важно: лечение на дому возможно при бессимптомном или легком течении заболевания. Решение о лечении на дому принимает только врач.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:40 −4
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