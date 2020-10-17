В Туле берега рек очистили от мусора

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В уборке приняли участие более 200 человек.

Тула присоединилась к Всероссийской акции «Вода России». В областной столице очистили берега и прибрежные зоны водоемов от мусора.

В уборке приняли участие более 200 человек — это сотрудники администрации города, территориальных округов, представители МЧС и МКУ «Сервисный центр города Тулы». Было задействовано 12 единиц техники.

Санитарная очистка проходила на набережной реки Упы от Пролетарского моста до реки Тулицы, около ротонды на ул. Дрейера, на прибрежной зоне р. Воронки в районе ул. Тупик Реки Воронки, на территории вдоль реки Рогожни по ул. Новомосковской от ул. Оборонной до ул. Кауля.

В ходе благоустройства прибрежных зон собирали мусор и шины, удаляли поросль, выкорчевывали гнилые коряги, удаляли аварийные деревья, окашивали территорию.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в итоге убрано около 16 700 кв. м территории, вывезено 395 куб. м мусора.

Уборка проходила в рамках национального проекта «Экология» во всех округах города.