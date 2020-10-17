Тульский боксер стал победителем международного турнира

Фото Федерации бокса Тульской области.

Представитель Тульской области, воспитанник щекинского спортивного клуба «Витязь» Иван Онищенко стал победителем прошедшего в Минске международного турнира по боксу среди юниоров 17−18 лет. Соревнования посвящены памяти почетного мастера спорта Советского Союза, заслуженного тренера Республики Беларусь Владимира Ботвинника.

Борьбу за награды вели 98 боксеров из шести стран. Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в четвертьфинале в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг Иван Онищенко победил спортсмена из Узбекистана Жагонхира Зокирова. В полуфинале перед нашим боксером не устоял белорус Глеб Грещик, а в финале тульский спортсмен досрочно, во втором раунде, выиграл у москвича, победителя юниорского первенства России 2020 года Евгения Землякова.