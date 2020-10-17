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Тульский боксер стал победителем международного турнира
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульский боксер стал победителем международного турнира

Соревнования прошли в Белоруссии.

Представитель Тульской области, воспитанник щекинского спортивного клуба «Витязь» Иван Онищенко стал победителем прошедшего в Минске международного турнира по боксу среди юниоров 17−18 лет. Соревнования посвящены памяти почетного мастера спорта Советского Союза, заслуженного тренера Республики Беларусь Владимира Ботвинника.

Борьбу за награды вели 98 боксеров из шести стран. Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в четвертьфинале в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг Иван Онищенко победил спортсмена из Узбекистана Жагонхира Зокирова. В полуфинале перед нашим боксером не устоял белорус Глеб Грещик, а в финале тульский спортсмен досрочно, во втором раунде, выиграл у москвича, победителя юниорского первенства России 2020 года Евгения Землякова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:11 +3
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